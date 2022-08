Rai, cambia tutto: mai successo nulla del genere prima d’ora (Di sabato 13 agosto 2022) ; la clamorosa novità è appena stata annunciata. Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. Come ogni anno, dopo il consueto stop estivo, torneranno in onda le principali trasmissioni tv, a partire da settembre. Una stagione che si preannuncia ricca di sorprese: tanti graditi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 agosto 2022) ; la clamorosa novità è appena stata annunciata. Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. Come ogni anno, dopo il consueto stop estivo, torneranno in onda le principali trasmissioni tv, a partire da settembre. Una stagione che si preannuncia ricca di sorprese: tanti graditi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

FedericaCiullo3 : Che bello la Rai ci propone Mezzo esercizio di Giorgia perché si cambia canale proprio durante il suo esercizio M… - movietele : #PieroAngela è morto, storico giornalista divulgatore della Rai. Cambia la programmazione della prima serata di que… - mentalistlifes : Rai 1 cambia la programmazione per stasera e manda l'omaggio a #PieroAngela . Grazie per tutto?????? - gigi_rai : Il grande bluff del Decreto aiuti: I MEDIA DI REGIME FANNO PASSARE IL DRAGO PER UN GENIO DELL'ECONOMIA, MA PER GLI… - elleppi33 : @MicheleMarano17 @Michele_Anzaldi Cambia se spegniamo le tv, spiace pagare comunque il canone ma non se ne può più… -