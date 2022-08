Quanto influisce l’alcol sulla linea | è vero che bere fa ingrassare? L’esperto | “Due bicchieri al giorno per un mese fanno prendere un chilo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Nella ricerca della dieta migliore per essere al top in estate, ci sono in agguato alcuni nemici che possono rovinare il risultato sperato. Tra questi, maggiori tentazioni offerte da momenti di incontro in vacanza perqualcosa insieme, birra, spritz e cocktail alcolici. In altre parole, si sottovaluta l’influenza delsul peso forma.lo condiziona? “Dipende. Se consideriamo che una percentuale non irrilevante di italiane e italiani è sovrappeso o affetta da obesità, appare logico e salutare eliminare tutte le calorie ‘vuote’, irrilevanti e assolutamente inutili delche plausibilmente sottratte dal consumo abituale o occasionale favorirebbero una perdita anche rilevante di chili”, chiarisce subito il dubbio il professor Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio nazionale alcol – Centro Oms ...