New York: Rushdie perderà un occhio, lesioni al fegato e a un braccio (Di sabato 13 agosto 2022) Il suo agente, Andrew Wylie citato da New York Times, ha inviato un aggiornamento sulle sue condizioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 agosto 2022) Il suo agente, Andrew Wylie citato da NewTimes, ha inviato un aggiornamento sulle sue condizioni L'articolo proviene da Firenze Post.

_Nico_Piro_ : #12agosto vista prima da Mosca e ora da New York (quindi con distacco) della campagna elettorale italiana mi colpis… - riotta : Orribile attentato a #SalmanRushdie a nord di New York ricorda quanto feroce resti la minaccia del terrorismo fonda… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - Valedolphins : RT @sole24ore: ?? #SalmanRushdie accoltellato a #NewYork durante una conferenza - Kooky__Monster : RT @perchetendenza: 'Salman Rushdie': Perché lo scrittore britannico, da tempo bersaglio di minacce di morte per il suo libro 'I Versetti S… -