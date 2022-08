Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio | tutte le regole e le novità

(Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

gparagone : #mascherine (già obbligatorie su aerei da e per la Germania) tornano ad Ottobre col #GreenPass. ?? - Incudine3 : @Rinaldi_euro Rinaldi dite chiaramente che siete contro il vergognoso green pass, lockdown idioti ,mascherine ridic… - woodyal19092646 : RT @daniele19921: @matteosalvinimi @matteosalvinimi normalità di sempre subito. Basta con distanze,mascherine,tamponi,green pass e quarante… - EmilioCamposta1 : @Angela3v999 @debufred @ricpuglisi Da elettore di CDX sono sicuro che Calenda con l’amico ricciardi imporrebbe alme… - Pedrino03000629 : RT @daniele19921: @matteosalvinimi @matteosalvinimi normalità di sempre subito. Basta con distanze,mascherine,tamponi,green pass e quarante… -

http://gazzettadalba.it/

Per accedere ai luoghi culturali non è più richiesto il possesso delpass mentre l'utilizzo dichirurgiche è fortemente raccomandato. Info e contatti : info@navidipisa.it; 39 050 ...Per accedere ai luoghi culturali non è più richiesto il possesso delpass mentre l'utilizzo dichirurgiche è fortemente raccomandato. Info e contatti: info@navidipisa.it - +39 050 ... Covid-19: aggiornamento su green pass e mascherine In Portogallo le mascherine usa e getta hanno una nuova vita grazie a un progetto che punta al recupero dei rifiuti tessili ...Green Pass e mascherina in autunno La svolta. Nel corso degli ultimi giorni, in molti si chiedono cosa accadrà in autunno (ormai prossimo). Saremo nuovamente ...