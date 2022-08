LIVE Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: i 12 in fuga nella parte in bici (con Azzano) mantengono 52 secondi sugli inseguitori (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Siamo al passaggio dei 32.3km, i fuggitivi non smettono di spingere a tutta e ora possono gestire un vantaggio di 52 secondi sugli inseguitori che recuperano 9 secondi in un giro 16.58 Siamo nelle fasi conclusive della parte in bici. Mancano meno di 10 km e il gruppo al comando sa che può davvero andarsi a giocare il titolo nella parte di corsa 16.55 Siamo ai 27.4km, il gruppo al comando con il nostro Azzano, non lascia scampo agli inseguitori e si porta ad un minuto secco di vantaggio. Sarzilla e Pozzatti sempre nelle posizioni di testa 16.52 Gli inseguitori cercano di forzare in questa fase finale, ma non guadagnano che ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Siamo al passaggio dei 32.3km, i fuggitivi non smettono di spingere a tutta e ora possono gestire un vantaggio di 52che recuperano 9in un giro 16.58 Siamo nelle fasi conclusive dellain. Mancano meno di 10 km e il gruppo al comando sa che può davvero andarsi a giocare il titolodi corsa 16.55 Siamo ai 27.4km, il gruppo al comando con il nostro, non lascia scampo aglie si porta ad un minuto secco di vantaggio. Sarzilla e Pozzatti sempre nelle posizioni di testa 16.52 Glicercano di forzare in questa fase finale, ma non guadagnano che ...

