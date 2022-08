Letta “Domani presenteremo il programma | una proposta al giorno”

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Entroalle 16 vanno presentati simbolo eelettorale, vogliamo rispettare la scadenza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, alla Direzione nazionale. “Avremmo potuto presentare tre pagine die poi aggiungere il resto:formalmente presentiamo ilnel rispetto delle scadenze, c'è bisogno di qualchedi tempo per verificare tutti i dettagli, ma non dobbiamo essere accusati di aver fatto un‘alla carlonà come ha fatto il centrodestra”, ha aggiunto. “Nei prossimi giorni – ha spiegatounaal, faremo in modo che diventino il cuore della campagna elettorale stessa. Gli ...