Europei nuoto | 6 medaglie d’oro | 6 d’argento e 1 di bronzo per gli azzurri

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - sciltian : RT @Michele_Anzaldi: Rai2 interrompe gli Europei di Nuoto di Roma e manda il Tg2 mentre l'Italia vince oro e argento nei 100 rana maschili:… - valdrighi_mauro : RT @Michele_Anzaldi: Rai2 interrompe gli Europei di Nuoto di Roma e manda il Tg2 mentre l'Italia vince oro e argento nei 100 rana maschili:… -

MEDAGLIEREROMA 2022: ITALIA AL PRIMO POSTO Il medagliere degliRoma 2022 vede il dominio totale da parte dell'Italia, che vola con sei medaglie d'oro, altrettanti argenti e un bronzo ...Italia ricca di ori e in testa al medagliere deglididi Roma . E il terzo giorno di gare promette ancora spettacolo. Nella vasca del Foro Italico batterie dalle 9: per l'Italia in acqua ci sarà Federico Burdisso nei 100 farfalla uomini .ROMA (ITALPRESS) - "Questa è la Nazionale italiana più forte di sempre. Sarà un Europeo emozionante. Quanti ori vincerà l'Italia Più di dieci". Parola di Federica Pellegrini che, appesi al chiodo cos ...ROMA (ITALPRESS) - Mattinata positiva per gli azzurri impegnati nella seconda giornata delle battiere degli Europei © Fornito da Italpress allo Stadio del Nuoto di Roma. Si qualificano per la semifina ...