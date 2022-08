Elezioni | Berlusconi | ' Letta in malafede | nessun preavviso di sfratto a Mattarella'

(Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Ma qualedi! Qui ormai viene distorto il significato delle parole! Si strumentalizza anche l'ovvio. Come possono verificare tutti ascoltando la mia intervista, non ho mai attaccato il Presidente, né mai ne ho chiesto le dimissioni". Silvioin un'intervista al "Giornale" torna a ripetere, come aveva già fatto ieri, di non aver 'dimissionato' Sergio, qualora nella prossima legislatura venisse approvata la riforma presidenzialista, cavallo di battaglia del centro destra in materia di revisione costituzionale. "A domanda specifica - spiega ancora il presidente di Fi - ho solo detto una cosa scontata, lapalissiana, e cioè che una volta approvata la riforma costituzionale sul Presidenzialismo, prima di procedere all'elezione ...

pietroraffa : Sono tornati anche gli attacchi di Berlusconi al Capo dello Stato. E questi sarebbero i moderati del centrodestra #elezioni - sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - berlusconi : Con i leader dei partiti che compongono il centrodestra è stato condiviso e dato il via libera al programma che la… - domenicogifuni : RT @Linkiesta: La gaffe di #Berlusconi su #Mattarella rivela, anche ai più distratti, il vero rischio di queste elezioni Nulla è più irrit… - pinopao : RT @Linkiesta: La gaffe di #Berlusconi su #Mattarella rivela, anche ai più distratti, il vero rischio di queste elezioni Nulla è più irrit… -

...crisi climatica dovrà essere messa al centro di tutti i programmi in vista delle prossime. ...: mi candido al senato. Più Europa candida Carlo Cottarelli, per i Verdi e sinistra ...Il leader di Forza Italia al Giornale: 'In campagna elettorale vorrei parlare soprattutto di cose concrete, come l'aumento delle minime a 1000 ...Quasi un riflesso istantaneo, quello che porta la sinistra a dire no a qualsiasi riforma dell'architettura dello Stato, a meno che non sia la ...di Paola Di Caro. Da FdI l’irritazione per le frasi «stonate» di Silvio Berlusconi sul presidente della Repubblica e il tentativo di aprire al dialogo. Parlarne oggi può sortire l’effetto contrario a ...