TeresaBellanova : La legislatura si sta concludendo esattamente come è iniziata. In principio fu Di Maio, oggi Berlusconi. Gli sprolo… - GabriGiammanco : Posto che @berlusconi ha solo registrato una conseguenza tecnica del presidenzialismo, che la levata di scudi venga… - Adnkronos : #Berlusconi: 'Letta alleato di Di Maio che voleva mettere il Presidente in stato di accusa'. - DuffyDarko : RT @itsmeback_: Berlusconi forse ha sbagliato a parlare delle dimissioni di Mattarella, ma il PD candida Di Maio che ne chiese l'impeachmen… - telodogratis : Di Maio: “Berlusconi vuole dissolvere democrazia” -

... come Luigi Di, aveva addirittura chiesto l'impeachment, la messa in stato d'accusa di Mattarella per attentato alla Costituzione ", ha ricordato. Il Cavaliere ha infine denunciato: " ...... come Luigi Di, aveva addirittura chiesto l'impeachment, la messa in stato d'accusa di Mattarella per attentato alla Costituzione". "Il tentativo del Pd concludeè quello di ...Lo sfogo del Cav dopo le strumentali polemiche sul presidenzialismo alimentate dalla sinistra: "Sono amareggiato e indignato. Assurdo imputarmi ostilità a Mattarella, che stimo e rispetto" ...di Roberto Gressi. Sondaggi e politica estera, il difficile rapporto con la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma Giorgia, che ha visto la cura che riservò a Luigi Di Maio, non si farà ...