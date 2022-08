Christian Louboutin festeggia i 30 anni di carriera a Monte Carlo

(Di sabato 13 agosto 2022) L’immensa creatività e fantasia diè celebrata agrazie ad una mostra unica. Il designer di scarpe e figura chiave nel mondo della moda proprio dal Principato di Monaco ha tratto molte delle sue ispirazioni. Come la mitica Pensée (crêpe de chine, camoscio,1993), ossia la prima scarpa da donna a suola scarlatta del designer che venne indossata da Carolina di Monaco per il Bal de la rose, l’evento mondano monegasco per eccellenza., L’Exhibitionniste, ridisegnato dal suo curatore Olivier Gabet, Direttore del Museo delle Arti Decorative, offre al pubblico una prospettiva unica, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée di Paris nel 2020, l’attuale è visitabile fino al 28 agosto 2022 al Grimaldi ...

TheKing_0908 : @Int3ns3ly Se nota que son unas Christian Louboutin o unas Saint Laurent jajsjsjs -

Vogue Italia

Parliamo dei nuovi sandali Just Un Fil di. La struttura a infradito rende possibile una forma ad anello con tanto di brillante proprio in cima. Composto da una sorta di fiore di ...A completare il look pumps. E poi come non citare Jennifer Lopez neo sposa in luna di miele a Parigi e la sua carrellata di look wow con cui ci sta deliziando day by day Chi ... Christian Louboutin: così nascono le scarpe con la suola rossa Uno scintillante corridoio rosso fuoco introduce alla teatrale mostra che il Grimaldi Forum Monaco dedica a Christian Louboutin (Parigi 1963).E' in scena nel Principato di Monaco la mostra Christian Louboutin: L’Exhibition(niste). L'esibizione, aperta fino al 28 agosto, si svolge al Grimaldi Foru ...