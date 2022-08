Che differenza c’è tra ginger e zenzero (Di sabato 13 agosto 2022) Qual è la differenza tra ginger e zenzero? In realtà nessuna sono solo due diversi modi (il primo in inglese e il secondo in italiano) di chiamare “volgarmente” il rizoma della pianta che porta il nome scientifico e Zingiber Officinale. In particolare, la radice di zenzero o( ginger) è e particolarmente utilizzata nella cucina asiatica ed è l’India, insieme all’Africa, il maggior produttore. In ogni caso lo zenzero, che è di fatto originario dell’Asia Sud Orientale, viene coltivato anche in Cina, regioni tropicali e perfino negli Stati Uniti. Di che sa il ginger? Il profumo unico e freschissimo dello zenzero va di pari passo con il sapore altrettanto fresco al contempo piccantino che lo rende, come sottolineato, l’ingrediente base di molte ricette ... Leggi su dilei (Di sabato 13 agosto 2022) Qual è latra? In realtà nessuna sono solo due diversi modi (il primo in inglese e il secondo in italiano) di chiamare “volgarmente” il rizoma della pianta che porta il nome scientifico e Zingiber Officinale. In particolare, la radice dio() è e particolarmente utilizzata nella cucina asiatica ed è l’India, insieme all’Africa, il maggior produttore. In ogni caso lo, che è di fatto originario dell’Asia Sud Orientale, viene coltivato anche in Cina, regioni tropicali e perfino negli Stati Uniti. Di che sa il? Il profumo unico e freschissimo dellova di pari passo con il sapore altrettanto fresco al contempo piccantino che lo rende, come sottolineato, l’ingrediente base di molte ricette ...

