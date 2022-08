Brunetta ci tiene a non sembrare una Carfagna o una Gelmini qualunque: «Resto dove sono» (Di sabato 13 agosto 2022) Renato Brunetta non fa il salto della quaglia come una Carfagna o una Gelmini qualsiasi, Almeno per adesso. E lo dice a chiare lettere, facendo comunque un monumento a Draghi. «Non penso che sia una cosa così importante. Ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte. Resto dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del Governo Draghi». Questo, «nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente rompe il silenzio su una sua ricandidatura alle prossime elezioni dopo la sua uscita da Forza Italia (il 21 luglio). Un’uscita in contrasto con il partito non ha votato la fiducia al premier. Renato Brunetta ringrazia innanzitutto Mario Draghi «Devo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022) Renatonon fa il salto della quaglia come unao unaqualsiasi, Almeno per adesso. E lo dice a chiare lettere, facendo comunque un monumento a Draghi. «Non penso che sia una cosa così importante. Ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte., non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del Governo Draghi». Questo, «nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente rompe il silenzio su una sua ricandidatura alle prossime elezioni dopo la sua uscita da Forza Italia (il 21 luglio). Un’uscita in contrasto con il partito non ha votato la fiducia al premier. Renatoringrazia innanzitutto Mario Draghi «Devo ...

SecolodItalia1 : Brunetta ci tiene a non sembrare una Carfagna o una Gelmini qualunque: «Resto dove sono» - BanelliGian : Senaldi sotterra Calenda: usa Carfagna e Gelmini come veline. Panico a In Onda, Telese non si tiene - Il Tempo - tempoweb : 'Veline di #Calenda', #Senaldi infiamma lo studio. #Telese non si tiene #inonda #gelmini #carfagna. 10agosto… - Efisio31251859 : RT @ChanceGardiner: Quindi il PD perde Calenda e si tiene Di Maio, Brunetta, Carfagna e Gelmini. Un vero affare. Letta è un vincente nato. - buronjek : RT @ChanceGardiner: Quindi il PD perde Calenda e si tiene Di Maio, Brunetta, Carfagna e Gelmini. Un vero affare. Letta è un vincente nato. -