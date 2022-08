Tirrito | “Finalmente si scopre il collegamento tra mafia e certi concerti neomelodici”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 agosto 2022) “I condi piazza sono l’occasione per ladi mostrare il proprio potere. E’ la nuova tesi investigativa che a Palermo ha permesso di alzare il velo di indifferenza verso uno di quei fenomeni, come l’avvento di, sul quale mi sto battendo da tempo, per prima, e in parte fino a oggi inascoltata”. E’ l’analisi di Maricetta, portavoce del Co.G.I., dopo la notizia del presunto monopolio “artistico” a Porta Nuova imposto dai boss locali. “Le feste rionali, così come i condi piazza – spiega– servono a indottrinare i giovani proponendogli il modello del mafioso come modello di successo e il poliziotto come ostacolo a quel successo. Un’attività subdola, perché poco riconoscibile come studiata a tavolino, spesso derubricata come ...