Sport in tv oggi (venerdì 12 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 12 agosto 2022) oggi, venerdì 12 agosto 2022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montreal e WTA 1000 di Toronto, l’equitazione con i Mondiali di salto ostacoli e paradressage e molti altri ancora. CLICCA QUI PER IL programma DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI oggi programma Sport IN TV oggi (VENERDI’ 12 agosto) 09.00 Sport vari, European Championships: seconda giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 17.35-18.00, 20.05-20.30) e RaiSport+HD (09.00-19.30), RaiPlay, RaiPlay 3; per ciclismo su pista e bmx: EuroSport 2 ed EuroSport Player 09.00 Nuoto, Europei: ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)122022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montreal e WTA 1000 di Toronto, l’equitazione con i Mondiali di salto ostacoli e paradressage e molti altri ancora. CLICCA QUI PER ILDEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DIIN TV(VENERDI’ 12) 09.00vari, European Championships: seconda giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 17.35-18.00, 20.05-20.30) e Rai+HD (09.00-19.30), RaiPlay, RaiPlay 3; per ciclismo su pista e bmx: Euro2 ed EuroPlayer 09.00 Nuoto, Europei: ...

