Roma, la Giunta approva la delibera per adesione a rete RE.A.DY (Di venerdì 12 agosto 2022) . Ok dal Campidoglio all’intesa che formalizza l’adesione di Roma Capitale alla rete RE.A.DY (rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere), di cui era stata tra le città promotrici fin dal 2006. Come noto, l’obiettivo della rete è creare una fattiva collaborazione fra enti locali ed altre istituzioni per individuare e diffondere culture e politiche inclusive delle differenze e sviluppare azioni di contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza contro qualsiasi manifestazione di identità di genere. “Quello di oggi è un atto amministrativo, previsto dal regolamento della rete, a cui Roma Capitale non aveva ancora dato seguito in questi anni. Con questo atto si conferma quindi la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) . Ok dal Campidoglio all’intesa che formalizza l’diCapitale allaRE.A.DY (Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere), di cui era stata tra le città promotrici fin dal 2006. Come noto, l’obiettivo dellaè creare una fattiva collaborazione fra enti locali ed altre istituzioni per individuare e diffondere culture e politiche inclusive delle differenze e sviluppare azioni di contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza contro qualsiasi manifestazione di identità di genere. “Quello di oggi è un atto amministrativo, previsto dal regolamento della, a cuiCapitale non aveva ancora dato seguito in questi anni. Con questo atto si conferma quindi la ...

fattoquotidiano : L'EX SINDACO DI ROMA - “Nel 2013 venni considerato un eretico quando invitai il M5S in giunta, avevamo gli stessi o… - gualtierieurope : La Giunta Capitolina ha approvato nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulle #strade di #Roma per 14 milioni… - gualtierieurope : La Giunta di #RomaCapitale ha approvato la Delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione Arenili di R… - italiaserait : Roma, la Giunta approva la delibera per adesione a rete RE.A.DY - Cristino2018 : @M49liberorso Il twit prosegue... Partecipi a tutti i prossimi gaypride, organizzi una nave ONG ed vada a salvare i… -