PSG, sfida al Newcastle per una stella portoghese (Di venerdì 12 agosto 2022) Non c'è solo il Newcastle sulle tracce di Gonçalo Ramos: stando a Record, anche il PSG monitora il gioiello del Benfica. Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Non c'è solo ilsulle tracce di Gonçalo Ramos: stando a Record, anche il PSG monitora il gioiello del Benfica.

tcm24com : Il Genoa sfida l'Ajaccio per il talento del Psg #teddyalloh #alloh #genoa #genoacalcio #genoacfc #psg… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, sfida all'Ajaccio per un terzino del PSG - Grifoman1 : Genoa, sfida all'Ajaccio per un terzino del PSG - zazoomblog : Inter su Skriniar l’interesse delle big d’Europa: in quota è sfida tra Psg e Chelsea - #Inter #Skriniar #l’interes… - zazoomblog : Inter su Skriniar l’interesse delle big d’Europa: in quota è sfida tra Psg e Chelsea - #Inter #Skriniar #l’interess… -