Provenzano ci spiega la patrimoniale sulla successione: «non è un merito ereditare» (Di venerdì 12 agosto 2022) Questa campagna elettorale, come tutte, offre giornate più o meno ricche. Questa è stata una di quelle difficile da riassumere per un cronista di politica. A leggere siti e ad ascoltare i notiziari tutto ruota attorno ad una dichiarazione di Silvio Berlusconi secondo cui "se dovesse passare il Presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi»; una vera e propria bomba sganciata alle 8 del mattino che ha dato immediato fiato alle trombe di Letta, Conte e Calenda, tutti uniti nell'affermare: "ecco, avete visto, la destra vuole attaccare la Costituzione, persino il Presidente della Repubblica». A furia di lanciare l'allarme colpo-di-stato abbiamo pensato di vedere davanti al Quirinale Antonio Tajani con il cappello con le corna come il famoso Sciamano nell'assalto al Campidoglio. Nulla di tutto questo. Berlusconi, che ha capito il clamoroso assist fatto agli avversari, ha poi chiarito il ...

