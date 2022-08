Perché nessuno (nemmeno Gasperini) crede più nell’Atalanta? (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo sfogo di Gasperini ha messo in luce lo stato di crisi dell’Atalanta, bloccata sul mercato e scarsamente considerata nei pronostici Non è l’estate dell’Atalanta, come d’altro canto non lo era stata nemmeno la scorsa primavera. Dopo cinque campagne europee consecutive, in questa stagione la Dea rimarrà a guardare durante la settimana, ma il “vantaggio” che potrebbe ricavarne in Serie A non sembra impensierire i rivali. In realtà il problema, tutt’altro che secondario, è che a crederci poco o nulla sembra essere soprattutto Gian Piero Gasperini. Le parole in conferenza stampa una stilettata alla società, che dopo il passaggio di proprietà sembra aver smarrito la bussola. E nella confusione il pensiero che forse un ciclo meraviglioso di successi sia terminato, motivo per cui il tecnico di Grugliasco sembra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo sfogo diha messo in luce lo stato di crisi dell’Atalanta, bloccata sul mercato e scarsamente considerata nei pronostici Non è l’estate dell’Atalanta, come d’altro canto non lo era statala scorsa primavera. Dopo cinque campagne europee consecutive, in questa stagione la Dea rimarrà a guardare durante la settimana, ma il “vantaggio” che potrebbe ricavarne in Serie A non sembra impensierire i rivali. In realtà il problema, tutt’altro che secondario, è che arci poco o nulla sembra essere soprattutto Gian Piero. Le parole in conferenza stampa una stilettata alla società, che dopo il passaggio di proprietà sembra aver smarrito la bussola. E nella confusione il pensiero che forse un ciclo meraviglioso di successi sia terminato, motivo per cui il tecnico di Grugliasco sembra ...

LaVeritaWeb : Robert Omo ha ucciso un cinese e ferito gravemente un bulgaro. Ma siccome è arrivato col barcone nessuno ha pianto… - GiovaQuez : Conte: “Sono progressista nel midollo”. E perché non di sinistra? “Perché per me ci sono temi come la transizione e… - Giorgiolaporta : Se la #Magistratura ordinasse anche in Italia una perquisizione a casa di un ex #Presidente della Repubblica, nessu… - Francesco6418 : RT @PietroSalvatori: Questa cosa per cui i 5 stelle, dopo aver detto -non ci alleiamo con nessuno -vabbè, solo con la Lega -ok, anche con… - texbassPD : @GuidoCrosetto 10 righe per dire...NULLA. Tipo i discorsi di Giorgia. Tipo che nessuno dei tre porcellini, a parte… -

L'umorismo di Gesù spiegato da Berger Perché egli non aggiunge mai se sta esagerando o se si esprime in termini radicali, se vuole ...Gesù presentano un modo di agire al quale ogni persona ragionevole risponderebbe con un 'no' o 'nessuno'. ... Regionali: centrodestra in stallo, Chinnici tratta con i Cinque Stelle. In campo Venuti e Licari Questa libertà ci consente di presentarci ai siciliani senza dover attendere nessuno, perché gli unici a cui dobbiamo dare conto sono i cittadini e con loro noi ci confrontiamo giornalmente'. = '... Vanity Fair Italia egli non aggiunge mai se sta esagerando o se si esprime in termini radicali, se vuole ...Gesù presentano un modo di agire al quale ogni persona ragionevole risponderebbe con un 'no' o ''. ...Questa libertà ci consente di presentarci ai siciliani senza dover attenderegli unici a cui dobbiamo dare conto sono i cittadini e con loro noi ci confrontiamo giornalmente'. = '... Perché nessuno vuole più Cristiano Ronaldo