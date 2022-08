Natalia Paragoni si vuole sposare in una città di cui non conosce la regione: la gaffe diventa virale (Di venerdì 12 agosto 2022) Natalia Paragoni si è portata a casa una gaffe diventata virale nel giro di poche ore. In vacanza con il suo fidanzato Andrea Zelletta, è andata a visitare anche Matera, città dove vorrebbe sposarsi. Natalia Paragoni si vuole sposare in una città di cui non conosce la regione Peccato che per Natalia Paragoni, proprio Matera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 agosto 2022)si è portata a casa unatanel giro di poche ore. In vacanza con il suo fidanzato Andrea Zelletta, è andata a visitare anche Matera,dove vorrebbe sposarsi.siin unadi cui nonlaPeccato che per, proprio Matera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Natalia Paragoni si vuole sposare in una città di cui non conosce la regione: la gaffe diventa virale… - zazoomblog : Uomini e Donne Natalia Paragoni rivela in quale città vorrebbe sposarsi (e non è né la sua né quella di Andrea Zell… - IsaeChia : #UominieDonne, Natalia Paragoni rivela in quale città vorrebbe sposarsi (e non è né la sua né quella di Andrea Zell… - FQMagazineit : Uomini e Donne, Natalia Paragoni e la gaffe in geografia: “Matera, Puglia” - GossipItalia3 : Uomini e Donne: la terribile gaffe di Natalia Paragoni #gossipitalianews -