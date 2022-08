Muhammad Al-Qahtani non è «l’ambasciatore saudita al Cairo» e il suo decesso non risulta collegato al vaccino anti-Covid

Leggi su facta.news

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’11 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video (archiviato qui) pubblicato il giorno precedente da Gloria.tv, sito web di cui ci eravamo già occupati per alcuni contenuti di disinformazione a tema politica estera. Il filmato oggetto della segnalazione dura in tutto 13 secondi e mostra un uomo con indosso gutrah e kandura bianchi (abiti tradizionali del mondo arabo mussulmano) che parla di fronte a una platea, prima di collassare all’indietro. La clip è accompagnata da un commento in cui si legge: «MALORE IMPROVVISO PER, EGITTO. AMBASCIATOREALMORTO IN POCHI ISTGRAZIE AL SIERO MAGICO KAZARO». Si tratta di una notizia infondata. L’uomo nel ...