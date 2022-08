Mosca: se ci sarà una catastrofe nucleare i responsabili sono Biden e Zelensky | Kiev: mondo reagisca per cacciare i russi da impianto ... (Di venerdì 12 agosto 2022) Per la russia 'gli atti criminali dell'Ucraina contro la centrale nucleare spingono il mondo sull'orlo di un disastro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 agosto 2022) Per laa 'gli atti criminali dell'Ucraina contro la centralespingono ilsull'orlo di un disastro ...

ArmoniaMario : @jacopo_iacoboni Infatti la stessa Cina ha chiuso spazio aereo a compagnie russe (per motivi di sicurezza). Mosca sarà la nuova Pyongyang - SSaponelli : RT @AjcHead: #Kiev è una #minaccia per l'#Europa molto peggiore di #Mosca e i #Dem americani sono una minaccia per il mondo intero molto pe… - Danilo24987900 : @Pontifex_it l’inferno è lastricato di buoni propositi vada a Mosca quando la guerra sarà finita. Lei ubbidisce all… - JeanGab63523069 : RT @AjcHead: #Kiev è una #minaccia per l'#Europa molto peggiore di #Mosca e i #Dem americani sono una minaccia per il mondo intero molto pe… - pola1945 : RT @AjcHead: #Kiev è una #minaccia per l'#Europa molto peggiore di #Mosca e i #Dem americani sono una minaccia per il mondo intero molto pe… -