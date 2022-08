(Di venerdì 12 agosto 2022) Classe 1977, Giorgia, leader did', ha cominciato la sua militanza nel 1992 nel Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Msi - Dn

infoitinterno : Meloni e il logo La fiamma di Fratelli d’Italia divide anche a sinistra 'Va tolta'. 'Falso problema' - summerwind1212 : @IIIpatriota @GaetanoCafici @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Le sembra male, ne cerchi la storia. Il logo MSI è del 194… - Lorenics1 : RT @sergio19692: @AndreaRomano9 @ledaefrati La Meloni ha sempre dichiarato di non essere fascista …in tutte le salse !! Ma perché dovrebbe… - sergio19692 : @AndreaRomano9 @ledaefrati La Meloni ha sempre dichiarato di non essere fascista …in tutte le salse !! Ma perché d… - GiskardThe : Coincidenze? Logo MSI (fasci) - Fratelli d'Italia Le manca solo la pelata di Mussolini #cambiaLogo #fascismo #msi… -

Classe 1977, Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, ha cominciato la sua militanza nel 1992 nel Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Msi - DnGiorgiamedita l'ultimo strappo: via la fiamma daldel partito IL PROGRAMMA Il programma è il risultato di una trattativa al millimetro. Generico quanto basta sui punti più divisivi. ...Rassicurare, cambiare, crescere, evitare che le accuse «surreali» - così le definisce Meloni - di fascismo rivolte a lei e al suo partito continuino a invadere la scena ...L’Anpi attacca, lei tiene il punto: "Abbiamo già fatto i conti con la storia". Renzi rilancia: "Il problema non è il fascismo, ma il sovranismo". E il governatore Bonaccini: "Il vero tema è il voto co ...