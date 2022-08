Giampaolo: 'Giocare a mercato in corso è una vera rottura' (Di venerdì 12 agosto 2022) Si naviga a vista, normale che sia così: 'Io non vado oltre l'Atalanta con la mia testa', sottolinea Giampaolo, che per domani sta valutando l'utilizzo di Djuricic titolare, ma molto difficilmente ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Si naviga a vista, normale che sia così: 'Io non vado oltre l'Atalanta con la mia testa', sottolinea, che per domani sta valutando l'utilizzo di Djuricic titolare, ma molto difficilmente ...

sportli26181512 : Giampaolo: 'Giocare a mercato in corso è una vera rottura': Giampaolo: 'Giocare a mercato in corso è una vera rottu… - UCSampdoriaFeed : Giampaolo: “Giocare a mercato in corso è una vera rottura per allenatori e calciatori” - Gazzetta_it : #Giampaolo: “Giocare a mercato in corso è una vera rottura per allenatori e calciatori” - zazoomblog : Sampdoria Giampaolo: Non mi piace giocare col mercato aperto ma siamo pronti - #Sampdoria #Giampaolo: #piace… - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'Non mi piace giocare col mercato aperto, ma siamo pronti': Il tecnico: 'Contro l'Atalanta do… -