Elezioni 2022, tra i simboli in lizza anche il ‘Partito della follia’ (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – La ‘follia creativa’ come metodo politico. A proporla è Giuseppe Cirillo, leader del Partito della Follia, tra i tanti rappresentanti di lista in fila davanti al Viminale per il deposito dei simboli. “Vogliamo una multa per i politici che sbagliano, vogliamo le Elezioni di metà mandato come verifica dell’operato del loro. Stiamo raccogliendo le firme e entro la settimana le dovremmo raccogliere tutte. Siamo già oltre l’80%”. spiega. Cirillo va in giro con dei preservativi per sensibilizzare “contro un’altra pandemia, quella dell’Aids. E per questo – dice – lo Stato fa pochissimo. L’idea della follia creativa è il superamento del limite degli stereotipi e dell’ ipocrisia della società . Chi supera questo limite è positivamente folle. Il folle è chi va ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – La ‘follia creativa’ come metodo politico. A proporla è Giuseppe Cirillo, leader del PartitoFollia, tra i tanti rappresentanti di lista in fila davanti al Viminale per il deposito dei. “Vogliamo una multa per i politici che sbagliano, vogliamo ledi metà mandato come verifica dell’operato del loro. Stiamo raccogliendo le firme e entro la settimana le dovremmo raccogliere tutte. Siamo già oltre l’80%”. spiega. Cirillo va in giro con dei preservativi per sensibire “contro un’altra pandemia, quella dell’Aids. E per questo – dice – lo Stato fa pochissimo. L’ideafollia creativa è il superamento del limite degli stereotipi e dell’ ipocrisiasocietà . Chi supera questo limite è positivamente folle. Il folle è chi va ...

