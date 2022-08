Depotenziare lo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose | l’idea nel programma della Lega “Decada solo il singolo colluso”

(Di venerdì 12 agosto 2022)l’arma dellodeiper: è uno dei punti delelettoraledi Matteo Salvini, depositato al Viminale insieme al simbolo. “Attualmente, quando in un Comune la commissione prefettizia accerta che la collusione con una organizzazione criminale sia di unconsigliere e/o funzionario pubblico, quasi sempre viene sciolto il Comune. Proponiamo invece che la decadenza riguardila singola persona collusa. Nel caso di funzionario, allontanamento dello stesso e creazione di un fondo ad hoc per i commissari prefettizi volto all’assunzione di personale esterno e quindi certamente non, che vada a ...

fattoquotidiano : Depotenziare lo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose: l’idea nel programma della Lega. “Decada solo il… -

Lavori Pubblici

...nel tentativo di recuperare il ruolo di baricentro del centrodestra in piena crisi di ""... anche per nonle liturgie di partito, il punto di approdo finale potrebbe essere una "......nel tentativo di recuperare il ruolo di baricentro del centrodestra in piena crisi di ""... anche per nonle liturgie di partito, il punto di approdo finale potrebbe essere una "... Superbonus 110% e blocco dei crediti edilizi: 4 proposte di modifica