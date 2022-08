Covid: calano ricoveri e contagi, ma i decessi in Lombardia sono 44 (Di venerdì 12 agosto 2022) A fronte di 23.125 tamponi effettuati, sono 2.975 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo sono 284. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-45). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 44. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 23.125, totale complessivo: 40.423.051 – i nuovi casi positivi: 2.975 – in terapia intensiva: 28 (-13) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.010 (-45) – i decessi, totale complessivo: 41.919 (+44) I nuovi casi per provincia Milano: 728 di cui 559 a Milano città; Bergamo: 284; Brescia: 490; Como: 137; Cremona: 164; Lecco: 94; Lodi: 94; Mantova: 206; Monza e Brianza: 211; Pavia: 195; Sondrio: 71; Varese: 236. Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 agosto 2022) A fronte di 23.125 tamponi effettuati,2.975 i nuovi positivi in. A Bergamo284. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-45). Iregistrati nelle ultime 24 ore44. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 23.125, totale complessivo: 40.423.051 – i nuovi casi positivi: 2.975 – in terapia intensiva: 28 (-13) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.010 (-45) – i, totale complessivo: 41.919 (+44) I nuovi casi per provincia Milano: 728 di cui 559 a Milano città; Bergamo: 284; Brescia: 490; Como: 137; Cremona: 164; Lecco: 94; Lodi: 94; Mantova: 206; Monza e Brianza: 211; Pavia: 195; Sondrio: 71; Varese: 236.

