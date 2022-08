**Ciclismo: Europei pista, azzurre medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre** (Di venerdì 12 agosto 2022) Monaco di Baviera, 12 ago. -(Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre femminile ai campionati Europei di ciclismo su pista di Monaco di Baviera. Le azzurre Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza cedono in finale di fronte alle campionesse olimpiche della Germania che prevalgono per sette decimi di secondo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Monaco di Baviera, 12 ago. -(Adnkronos) - L'Italia vince lad'a squadre femminile ai campionatidi ciclismo sudi Monaco di Baviera. LeRachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza cedono in finale di fronte alle campionesse olimpiche della Germania che prevalgono per sette decimi di secondo.

sportmediaset : Il quartetto azzurro sfiora l’impresa: è argento nell’inseguimento donne #ciclismopista - TV7Benevento : **Ciclismo: Europei pista, azzurre medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre** - - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: EUROPEI DI CICLISMO - AVANZANO I QUARTETTI DELL'IN... - stefanorizzato : Dalle 16.30 in caccia dell'oro: il quartetto azzurro sfida la Germania per la prima medaglia del #ciclismo su pista… - Eurosport_IT : Pronti a sostenere le nostre ragazze? ??????????? #EurosportCICLISMO | #munich2022 | #ec2022 -