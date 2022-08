A Riva di Solto sagra di San Rocco e lumini sul lago (Di venerdì 12 agosto 2022) Riva di Solto. Da domenica 14 a martedì 16 agosto a Riva di Solto si terrà la tradizionale “sagra di San Rocco”, all’insegna della buona cucina e del divertimento. Programma dell’evento: domenica 14 e lunedì 15 agosto: – ore 19:00: apertura stand gastronomico, grande tombola e intrattenimento con il Club del karaoke di Zio Elio & Partners, serate “Jukeboss” e tributi corali; martedì 16 agosto: – ore 19:00-21:00: apertura stand gastronomico; – ore 21:00: Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola. A seguire processione con le barche con accompagnamento musicale a cura della Banda della Collina e dalla magia dei lumini sul lago: il Santo verrà portato sino al pontile davanti la chiesa parrocchiale, dove muoverà la processione sino al pontile ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 agosto 2022)di. Da domenica 14 a martedì 16 agosto adisi terrà la tradizionale “di San”, all’insegna della buona cucina e del divertimento. Programma dell’evento: domenica 14 e lunedì 15 agosto: – ore 19:00: apertura stand gastronomico, grande tombola e intrattenimento con il Club del karaoke di Zio Elio & Partners, serate “Jukeboss” e tributi corali; martedì 16 agosto: – ore 19:00-21:00: apertura stand gastronomico; – ore 21:00: Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola. A seguire processione con le barche con accompagnamento musicale a cura della Banda della Collina e dalla magia deisul: il Santo verrà portato sino al pontile davanti la chiesa parrocchiale, dove muoverà la processione sino al pontile ...

