A Man in Full, Lucy Liu si unisce a Jeff Daniels e Diane Lane nella nuova serie Netflix (Di venerdì 12 agosto 2022) Lucy Liu sarà tra i protagonisti di A Man in Full, la nuova serie Netflix firmata da David E. Kelley che vede già nel cast nomi importanti come Jeff Daniels e Diane Lane. Ancora grandi nomi per A Man in Full, la nuova serie di Netflix: Lucy Liu si unisce a un cast che comprende già attori come Jeff Daniels e Diane Lane per lo show prodotto da David E.Kelley, che ha portato recentemente al successo progetti come Big Little Lies, e diretto dall'attrice e regista Regina King. L'instancabile David E. Kelly tonerà presto in tv con un nuovo show, la miniserie

