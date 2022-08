West Nile, un morto nel Bresciano per la Febbre del Nilo (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Bresciano e’ deceduto per la Febbre del Nilo, la malattia provocata dal virus West Nile diffuso dalla puntura della zanzara. La vittima e’ residente a Cigole, nella Bassa bresciana. Era uno dei due pazienti piu’ gravi dei quattro casi Bresciani ed era ricoverato in ospedale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Une’ deceduto per ladel, la malattia provocata dal virusdiffuso dalla puntura della zanzara. La vittima e’ residente a Cigole, nella Bassa bresciana. Era uno dei due pazienti piu’ gravi dei quattro casi Bresciani ed era ricoverato in ospedale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

