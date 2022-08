Vuelta a Espana 2022, Remco Evenepoel: “Vittorie di tappa obiettivo principale, la classifica sarà un extra” (Di giovedì 11 agosto 2022) Remco Evenepoel ha completato la sua preparazione in quota per la Vuelta a Espana 2022. Il belga sarà tra i grandi protagonisti dell’ultimo Grande Giro della stagione, al via il 19 agosto da Utrecht, nei Paesi Bassi per poi terminare l’11 settembre nella tradizionale sede della capitale Madrid. Il belga è tra i corridori da tenere d’occhio anche in ottica classifica, nonostante nelle sue dichiarazioni a VeloNews, abbia preferito tenere un profilo più basso: “Se riuscirò ad uscire dalla Vuelta con una o due Vittorie di tappa, allora potrò parlare di una buona Vuelta. L’obiettivo principale è vincere una tappa e tutto ciò che verrà in termini di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)ha completato la sua preparazione in quota per la. Il belgatra i grandi protagonisti dell’ultimo Grande Giro della stagione, al via il 19 agosto da Utrecht, nei Paesi Bassi per poi terminare l’11 settembre nella tradizionale sede della capitale Madrid. Il belga è tra i corridori da tenere d’occhio anche in ottica, nonostante nelle sue dichiarazioni a VeloNews, abbia preferito tenere un profilo più basso: “Se riuscirò ad uscire dallacon una o duedi, allora potrò parlare di una buona. L’è vincere unae tutto ciò che verrà in termini di ...

