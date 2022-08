Vacanze in famiglia per Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi (Di giovedì 11 agosto 2022) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno scelto le Dolomiti come meta per le Vacanze estive, le prime in compagnia di Gabriele e di Nina, la bambina che la modella siciliana ha avuto con Francesco Sarcina. I due hanno raggiunto Selva di Val Gardena a qualche giorno di distanza dal battesimo del bambino. Il piccolo ha avuto un padrino d’eccezione, Alfonso Signorini, che ha rappresentato per la coppia un involontario Cupido. I due infatti si sono conosciuti e innamorati proprio nel corso del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. La vacanza scorre serena tra passeggiate rilassanti, pappe ed escursioni. Ad allietare ancora di più il clima familiare ci ha pensato Eleonora Giorgi che nei giorni scorsi ha raggiunto la coppia. La celebre attrice, mamma di Paolo Ciavarro, ha dimostrato ... Leggi su diredonna (Di giovedì 11 agosto 2022) Paolo Ciavarro ehanno scelto le Dolomiti come meta per leestive, le prime in compagnia di Gabriele e di Nina, la bambina che la modella siciliana ha avuto con Francesco Sarcina. I due hanno raggiunto Selva di Val Gardena a qualche giorno di distanza dal battesimo del bambino. Il piccolo ha avuto un padrino d’eccezione, Alfonso Signorini, che ha rappresentato per la coppia un involontario Cupido. I due infatti si sono conosciuti e innamorati proprio nel corso del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. La vacanza scorre serena tra passeggiate rilassanti, pappe ed escursioni. Ad allietare ancora di più il clima familiare ci ha pensatoche nei giorni scorsi ha raggiunto la coppia. La celebre attrice, mamma di Paolo Ciavarro, ha dimostrato ...

