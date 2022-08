Ultime Notizie – I cinque titoli migliori del Ftse Mib, corre Tim (Di giovedì 11 agosto 2022) Tim guida la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib. Sul listino principale di Piazza Affari il gruppo delle tlc segna un progresso del 3,55% a 0,227 euro. Al secondo posto corre Diasorin (+2,21%), seguita da A2A (+2,02%) e Tenaris (+1,95%), spinta dal balzo del prezzo del petrolio, che sale di oltre un punto percentuale. Saipem, sempre fra i petroliferi, chiude la classifica del cinque titoli migliori del Ftse Mib con un progresso dell’1,94%, dopo i tre nuovi contratti siglati in Angola per 900 milioni di dollari. Dopo l’avvio positivo a Wall Street le borse europee continuano a scambiare in ordine sparso. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,54% a 22.285 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Tim guida la classifica deidelMib. Sul listino principale di Piazza Affari il gruppo delle tlc segna un progresso del 3,55% a 0,227 euro. Al secondo postoDiasorin (+2,21%), seguita da A2A (+2,02%) e Tenaris (+1,95%), spinta dal balzo del prezzo del petrolio, che sale di oltre un punto percentuale. Saipem, sempre fra i petroliferi, chiude la classifica deldelMib con un progresso dell’1,94%, dopo i tre nuovi contratti siglati in Angola per 900 milioni di dollari. Dopo l’avvio positivo a Wall Street le borse europee continuano a scambiare in ordine sparso. A Milano ilMib sale dello 0,54% a 22.285 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a ...

