Tutti insieme per Cio e Giulio - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 11 agosto 2022) Per ricordare Pier Giacomo Tassi e Giulio Armanini " detti affettuosamente Cio e Giulio " gli amici si danno appuntamento per il pomeriggio di oggi alle 16.30 a Pracchiola alla Fonte del Rio per una ... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Per ricordare Pier Giacomo Tassi eArmanini " detti affettuosamente Cio e" gli amici si danno appuntamento per il pomeriggio di oggi alle 16.30 a Pracchiola alla Fonte del Rio per una ...

chetempochefa : 'Mia cara Olivia, hai reso le nostre vite molto migliori. Ti voglio tanto bene. Un giorno ci rivedremo e saremo di… - pdnetwork : Oggi @nzingaretti su @LaStampa ricorda a tutta la nostra comunità quali sono i valori per cui battersi. Ci chiede… - GiuseppeConteIT : Siete migliaia. Sottraete tempo alle famiglie, alle meritate vacanze per discutere, per programmare un rinnovato im… - FilippoTettoia : RT @Filippo_Rossi: Cottarelli e Fratoianni, a quando la foto insieme? Ma se doveva essere così allora meglio tutti contro l’estrema destra.… - Bea_Mary84 : Un solo augurio Mister, anzi due: continua a farli impazzire tutti come solo tu sai fare e torniamo grandi insieme… -