Torino | ufficiale l’arrivo di Vlasic | il croato lascia il West Ham in prestito con diritto

Poche ore dopo l'ufficialità di Miranchuk, il Torino accoglie anche Nikola Vlasic. Attraverso un comunicato ufficiale, la società granata ha dato il benvenuto al centrocampista croato, che arriva dal West Ham. Di seguito la nota integrale: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Vlasic. Vlasic è nato a Spalato, in Croazia, il 4 ottobre 1997. Centrocampista offensivo, calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, club con cui nella stagione 2014/15 ha debuttato tra i professionisti e anche esordito in Europa League

