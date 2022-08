Tangenti per evitare controlli | indagati 11 finanzieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ accusato di aver corrotto undici militari della Guardia di Finanza con soggiorni di lusso, biglietti per le partite del Napoli o per le gare di Moto Gp, ottenendo in cambio un trattamento di “assoluto riguardo” da parte dei pubblici ufficiali, che gli avrebbero garantito la mancanza difiscali e informazioni sensibili relative ad indagini. E’ quanto contestato dalla Dda di Napoli all’imprenditore Luigi Scavone, ex patron della società di lavoro interinale Alma Spa, già arrestato nel 2019 per un maxi-evasione fiscale e per questo condannato nel giugno 2020 a tre anni e dieci mesi in primo grado. Della nuova indagine della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli a carico di Scavone scrive il quotidiano “Roma”. La Dda, hanno confermato fonti investigative e legali, ha chiesto nei mesi scorsi l’arresto per Scavone, per ...