Sabrina Ferilli in bikini senza filtri e senza trucco, con un consiglio per tutti (Di giovedì 11 agosto 2022) Sabrina Ferilli è bellissima anche senza trucco e senza filtri e dal suo profilo Instagram è lei a confermarlo. Prima con la foto che mostra il volto senza trucchi, i capelli legati e nessun filtro, coperta solo dagli occhiali da sole che lasciano trasparire i lievi segni di espressione. Poi con la foto pubblicata poco fa: Sabrina Ferilli è in bikini, ancora una volta acqua e sapone, magari usa solo l’astuzia di nascondere la pancetta dietro l’ultimo libro che sta leggendo. Non le importa delle critiche, anche se è davvero difficile criticarla ma si sa che gli hater trovano di tutto e le invidiose non mancano. Sabrina Ferilli in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022)è bellissima anchee dal suo profilo Instagram è lei a confermarlo. Prima con la foto che mostra il voltotrucchi, i capelli legati e nessun filtro, coperta solo dagli occhiali da sole che lasciano trasparire i lievi segni di espressione. Poi con la foto pubblicata poco fa:è in, ancora una volta acqua e sapone, magari usa solo l’astuzia di nascondere la pancetta dietro l’ultimo libro che sta leggendo. Non le importa delle critiche, anche se è davvero difficile criticarla ma si sa che gli hater trovano di tutto e le invidiose non mancano.in ...

fraversion : una Sabrina Ferilli categorica sulla copertina della Incontrada. - creeestina : @labbradiveleno Stavo seriamente per scriverti che somigli a Sabrina Ferilli,,,,,, - AngoloDV : Sabrina Ferilli, in ottima forma si gode le sue vacanze #amici22 #amici21 #amemici21 #sabrinaferilli #tusiquevales… - BELLISSIMO89ITA : RT @dea_channel: consigli per la lettura sotto l'ombrellone dalla divina Sabrina Ferilli ????????????? - dea_channel : consigli per la lettura sotto l'ombrellone dalla divina Sabrina Ferilli ????????????? -