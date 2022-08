Nuova aggressione a una capotreno, ferita sul regionale diretto ad Ancona per aver cercato di sedare una rissa tra passeggeri (Di giovedì 11 agosto 2022) Ancora un’aggressione ai danni di un capotreno. L’episodio è avvenuto sul convoglio regionale che da Piacenza porta ad Ancona e, in particolare, nella tratta tra Marotta e Senigallia. Le segreterie regionali delle Marche di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ricostruito l’accaduto: “È scoppiata una rissa tra viaggiatori che ha coinvolto anche la capotreno in servizio. La collega è stata strattonata e colpita”. Il fatto si è consumato a distanza di pochi giorni dall’aggressione della capotreno alla stazione di Poggio Rusco, nel Mantovano, quando la dipendente di Trenitalia è stata molestata da 4 uomini, poi fuggiti. Secondo quanto è stato ricostruito, un passeggero del treno, di 30 anni, ha ripreso una coppia, intenta a scendere dal treno, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Ancora un’ai danni di un. L’episodio è avvenuto sul convoglioche da Piacenza porta ade, in particolare, nella tratta tra Marotta e Senigallia. Le segreterie regionali delle Marche di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ricostruito l’accaduto: “È scoppiata unatra viaggiatori che ha coinvolto anche lain servizio. La collega è stata strattonata e colpita”. Il fatto si è consumato a distanza di pochi giorni dall’dellaalla stazione di Poggio Rusco, nel Mantovano, quando la dipendente di Trenitalia è stata molestata da 4 uomini, poi fuggiti. Secondo quanto è stato ricostruito, un passeggero del treno, di 30 anni, ha ripreso una coppia, intenta a scendere dal treno, per ...

