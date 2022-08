**Nuoto: Europei artistico, argento per le azzurre nel team tecnico** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Prima medaglia per l'Italia ai campionati Europei di Roma 2022. E' d'argento e la conquistano nel nuoto artistico le azzurre del team tecnico Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, il capitano Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli. L'Italia chiude con il punteggio di 90.3772 alle spalle dell'Ucraina vincitrice (92.5106) e davanti alla Francia (88.0093) medaglia di bronzo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Prima medaglia per l'Italia ai campionatidi Roma 2022. E' d'e la conquistano nel nuotoledeltecnico Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, il capitano Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli. L'Italia chiude con il punteggio di 90.3772 alle spalle dell'Ucraina vincitrice (92.5106) e davanti alla Francia (88.0093) medaglia di bronzo.

