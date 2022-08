Nasce lista centrodestra ‘Noi moderati’: oltre 3,5% (Di giovedì 11 agosto 2022) Una lista unica dei moderati del centrodestra che mette insieme Noi con l'Italia di Maurizio Lupi, Italia al centro di Giovanni Toti, l'Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro. La lista e il simbolo - sullo sfondo blu, si vedono i loghi di CI e Udc (quest'ultimo con lo scudo crociato) e quelli presentati di recente dagli schieramenti di Maurizio Lupi e Giovanni Toti - sono stati presentati in una conferenza stampa alla Camera dai quattro leader dei moderati. "Siamo moderati nei toni, una forza tranquilla ma determinata" ha ribadito Lupi spiegando, insieme a Toti, Cesa e Brugnaro, che "partiamo da un 3,5% nei sondaggi di oggi, che non è nemmeno l'inizio, è un voto sulla fiducia ma andremo molto oltre"."Con ravvedimento operoso rimettiamo insieme famiglie di moderati che in passato si sono divise, questo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) Unaunica dei moderati delche mette insieme Noi con l'Italia di Maurizio Lupi, Italia al centro di Giovanni Toti, l'Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro. Lae il simbolo - sullo sfondo blu, si vedono i loghi di CI e Udc (quest'ultimo con lo scudo crociato) e quelli presentati di recente dagli schieramenti di Maurizio Lupi e Giovanni Toti - sono stati presentati in una conferenza stampa alla Camera dai quattro leader dei moderati. "Siamo moderati nei toni, una forza tranquilla ma determinata" ha ribadito Lupi spiegando, insieme a Toti, Cesa e Brugnaro, che "partiamo da un 3,5% nei sondaggi di oggi, che non è nemmeno l'inizio, è un voto sulla fiducia ma andremo molto"."Con ravvedimento operoso rimettiamo insieme famiglie di moderati che in passato si sono divise, questo ...

