Maria De Filippi: "Perché non potrò esaudire l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo" (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria De Filippi non ama parlare di sé, preferisce che siano i suoi programmi a trovare spazio nei vari rotocalchi. Stavolta però ha stupito il suo pubblico con un'intervista in cui ha messo a nudo le sue paure più grandi e ha rivelato che non ce la farà a esaudire l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo, suo marito dal 1995. L'uomo, in una recente intervista, ha dichiarato che vorrebbe lasciare questa vita stringendo forte la mano della moglie. Un desiderio impossibile da realizzare, ha dichiarato la nota conduttrice televisiva. Consapevole dei suoi limiti e delle paure che la accompagnano da sempre, Maria De Filippi sa che il dolore le impedirebbe di vedere gli occhi di Costanzo chiudersi per sempre.

