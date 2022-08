LIVE Camila Giorgi-Pegula, WTA Toronto 2022 in DIRETTA: obiettivo quarti di finale, si gioca nel tardo pomeriggio (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE WTA Toronto 2022, Giorgi-Pegula, il programma del match Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Camila Giorgi e Jessica Pegula, match valido per gli ottavi di finale del WTA Toronto 2022, torneo che lo scorso anno vide la tennista azzurra vincitrice (anche se si giocava a Montreal). Dopo le agili vittorie con la britannica Raducanu (7-6 6-2) e la canadese Mertens (6-3 7-5) Camila Giorgi torna in campo per un ottavo di finale che sulla carta si preannuncia come piuttosto complicato contro la ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAWTA, il programma del match Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match trae Jessica, match valido per gli ottavi didel WTA, torneo che lo scorso anno vide la tennista azzurra vincitrice (anche se siva a Montreal). Dopo le agili vittorie con la britannica Raducanu (7-6 6-2) e la canadese Mertens (6-3 7-5)torna in campo per un ottavo diche sulla carta si preannuncia come piuttosto complicato contro la ...

