Libano: uomo armato tiene in ostaggio gli impiegati di una banca (Di giovedì 11 agosto 2022) Un uomo armato tiene in ostaggio gli impiegati di una banca in Libano. L’uomo chiede che gli venga sbloccato il suo conto corrente che è congelato dal novembre 2019 a seguito del fallimento del sistema bancario libanese. Non è la prima volta che in Libano si verifica un evento del genere da quando il paese Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Uninglidi unain. L’chiede che gli venga sbloccato il suo conto corrente che è congelato dal novembre 2019 a seguito del fallimento del sistemario libanese. Non è la prima volta che insi verifica un evento del genere da quando il paese

