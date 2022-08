La situazione in Libia è preoccupante (Di giovedì 11 agosto 2022) La tensione continua a rimanere alta in Libia. Alcuni giorni fa, si sono registrati nuovi scontri tra gruppi armati a Tripoli. In particolare, i tafferugli hanno visto fronteggiarsi i sostenitori del primo ministro Abdul Hamid Dbeibah e quelli del suo rivale, Fathi Bashagha. È dallo scorso febbraio che i due si contendono la legittimità della premiership: una situazione che ha progressivamente riportato il Paese sull’orlo di una guerra civile. “Siamo fiduciosi che non causerete nuove guerre per distruggere il Paese”, ha dichiarato Dbeibah mercoledì in occasione dell’ottantaduesimo anniversario dell’istituzione delle forze armate, spingendo inoltre “coloro che scatenano guerre, in violazione dei propri doveri militari, a imparare dalle esperienze del passato”. Parole, quelle del premier, che lasciano trasparire preoccupazione. La ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 agosto 2022) La tensione continua a rimanere alta in. Alcuni giorni fa, si sono registrati nuovi scontri tra gruppi armati a Tripoli. In particolare, i tafferugli hanno visto fronteggiarsi i sostenitori del primo ministro Abdul Hamid Dbeibah e quelli del suo rivale, Fathi Bashagha. È dallo scorso febbraio che i due si contendono la legittimità della premiership: unache ha progressivamente riportato il Paese sull’orlo di una guerra civile. “Siamo fiduciosi che non causerete nuove guerre per distruggere il Paese”, ha dichiarato Dbeibah mercoledì in occasione dell’ottantaduesimo anniversario dell’istituzione delle forze armate, spingendo inoltre “coloro che scatenano guerre, in violazione dei propri doveri militari, a imparare dalle esperienze del passato”. Parole, quelle del premier, che lasciano trasparire preoccupazione. La ...

