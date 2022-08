Inter, presentata la seconda maglia, realizzata con plastica riciclata (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Inter ha presentato le seconde maglie, fatte con bottiglie di plastica riciclata: c’è anche lo sponsor DigitalBits L’Inter ha presentato le seconde maglie per la prossima stagione. Le divise faranno già il debutto in vista della partita con il Lecce. Realizzate da Nike, rientra nel più ampio progetto Move to Zero, che punta a una produzione a basso consumo di carbonio: infatti, la maglia è realizzata al 95% con bottiglie di plastica riciclata. È più di una maglia, sono i nostri valori.Siamo Brothers and sisters of the world ?Pushing forward since 1908 ??#IMInter @nikefootball pic.twitter.com/j3vqdmquQn— Inter (@Inter) August 11, 2022 Sulla maglia spunta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ha presentato le seconde maglie, fatte con bottiglie di: c’è anche lo sponsor DigitalBits L’ha presentato le seconde maglie per la prossima stagione. Le divise faranno già il debutto in vista della partita con il Lecce. Realizzate da Nike, rientra nel più ampio progetto Move to Zero, che punta a una produzione a basso consumo di carbonio: infatti, laal 95% con bottiglie di. È più di una, sono i nostri valori.Siamo Brothers and sisters of the world ?Pushing forward since 1908 ??#IM@nikefootball pic.twitter.com/j3vqdmquQn—(@) August 11, 2022 Sullaspunta ...

CalcioNews24 : Inter, presentata la seconda maglia, realizzata con plastica riciclata - CalcioWeb : L'#Inter si prepara per l'esordio in campionato: ufficializzata la seconda maglia | FOTO - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Inter, il mondo in una maglia. Presentata la seconda divisa per la nuova stagione - Sneijderismo : RT @Rnerazzurrait: #Inter, presentata la 2ª maglia con le 2 coppie più belle a fare da testimonial ???? #LuLa & #BareBrozo - ilcianoromano : Ma ve lo ricordate quando quelli ben informati dicevano che la seconda maglia non sarebbe stata presentata prima di… -