Il Reddito di Cittadinanza di agosto arriva in anticipo: la data della ricarica (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono da poco iniziate le nuove lavorazioni del Reddito di Cittadinanza di agosto 2022. In vista delle vacanze estive, Inps ha anticipato le ricariche a tutti quei beneficiari che riceveranno il sussidio statale per la prima volta. La ricarica sulla carta bancomat Rdc potrebbe arrivare già a partire da domani 12 agosto dopo le ore 14.

