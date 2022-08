"Ha fatto fuori tutti. Ma ora...": Di Maio azzera Conte, che fine farà (Di giovedì 11 agosto 2022) Luigi Di Maio è stato ospite in studio a In Onda, la trasmissione di La7 attualmente condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Il ministro degli Esteri non le ha mandate a dire a Giuseppe Conte, anzi ha spiegato con lucidità perché dal suo punto di vista i 5 Stelle sono così in difficoltà sotto la leadership dell'ex premier. Di Maio è partito dalla nuova alleanza con Letta per arrivare poi al capitolo-Conte. “Il percorso con il Pd - ha dichiarato - è iniziato tempo fa. Questo percorso è stato un processo di evoluzione che ha riguardato me ma doveva riguardare anche il Movimento. I cittadini continuano a votare sempre meno il partito di Conte perché chi avevano chiesto di prendere delle istanze forti, portarle al governo, fare riforme e cambiare il Paese: invece il Movimento è diventato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Luigi Diè stato ospite in studio a In Onda, la trasmissione di La7 attualmente condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Il ministro degli Esteri non le ha mandate a dire a Giuseppe, anzi ha spiegato con lucidità perché dal suo punto di vista i 5 Stelle sono così in difficoltà sotto la leadership dell'ex premier. Diè partito dalla nuova alleanza con Letta per arrivare poi al capitolo-. “Il percorso con il Pd - ha dichiarato - è iniziato tempo fa. Questo percorso è stato un processo di evoluzione che ha riguardato me ma doveva riguardare anche il Movimento. I cittadini continuano a votare sempre meno il partito diperché chi avevano chiesto di prendere delle istanze forti, portarle al governo, fare riforme e cambiare il Paese: invece il Movimento è diventato un ...

