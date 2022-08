petergomezblog : Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle… - La7tv : #lacorsaalvoto La dura critica di Giuseppe Conte al Decreto Aiuti - mara_carfagna : Il Movimento 5 Stelle ha acceso la miccia e la Lega, insieme a Forza Italia, hanno fatto divampare l'incendio. Dopo… - alexfoti : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'Vorrei rassicurare pubblicamente Virginia Raggi che si sta agitando e tenta di agitare la comun… - Loredan23086243 : RT @serebellardinel: #Conte: 'Alleanza con il @pdnetwork impossibile anche dopo le elezioni'! Loro lo hanno deciso in modo irrazionale e i… -

Corriere della Sera

... ecco il più classico dei colpi di scena: Lega e 5 Stelle avevano riaperto la trattativa per un governo politico, conche alla fine è riuscito a portare a casa la decisiva fumata ...Matone e Maresca correrebbero con il centrodestra mentre Cafiero De Raho con i 5s di. Tutte indiscrezioni allo stato. Anche perchè nessuna delle toghe in servizio ha sinora fatto ... Giuseppe Conte, l’avvocato nostalgico di Palazzo Chigi tra i peones in guerra e la fede in Padre Pio (Agenzia Vista) Latina, 09 agosto 2022 'A proposito dei 209 miliardi portati in Italia con il Recovery durante il Conte 2, io non ricordo che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...