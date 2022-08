FC Slovacko vs Fenerbahce – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Fenerbahce può fare un altro passo avanti verso la fase a gironi dell’Europa League quando si recherà al Mestsky fotbalovy stadion Miroslava Valenty per affrontare l’FC Slovacko nel secondo turno della terza fase di qualificazione. I turchi hanno vinto la partita inaugurale per 3-0 la scorsa settimana, dopo essere stati eliminati dalla Champions League con la sconfitta per 2-1 ai tempi supplementari contro la Dinamo Kiev alla fine del mese scorso. Il calcio di inizio di FC Slovacko vs Fenerbahce è previsto giovedi 11 agosto alle 19 Anteprima della partita FC Slovacko vs Fenerbahce: a che punto sono le due squadre? FC Slovacko Riuscire ad accedere ai playoff sarà un’impresa ardua per lo Slovacko, che all’andata si è trovato in svantaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilpuò fare un altro passo avanti verso la fase a gironi dell’Europa League quando si recherà al Mestsky fotbalovy stadion Miroslava Valenty per affrontare l’FCnel secondo turno della terza fase di qualificazione. I turchi hanno vinto la partita inaugurale per 3-0 la scorsa settimana, dopo essere stati eliminati dalla Champions League con la sconfitta per 2-1 ai tempi supplementari contro la Dinamo Kiev alla fine del mese scorso. Il calcio di inizio di FCvsè previsto giovedi 11 agosto alle 19 Anteprima della partita FCvs: a che punto sono le due squadre? FCRiuscire ad accedere ai playoff sarà un’impresa ardua per lo, che all’andata si è trovato in svantaggio ...

