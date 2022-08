Elezioni | Di Maio | “Io candidato in un collegio uninominale? Mi auguro che l’uscita di Calenda porti con sé i veti”

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Michedivia con sé ie gli atteggiamenti impropri utilizzati negli ultimi giorni”. Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di, nel corso di una conferenza stampa alla Camera rispondendo a una domanda sulla possibilità di candidarsi nei collegi uninominali, sottolineando però che il tema dei “nomi nelle caselle” non è ancora stato affrontato. “Non ho risposto a 10 giorni di attacchi continui da parte diin nome del draghismo ma contro il ministro degli Esteri del governo Draghi. Con i bulli poi mi hanno insegnato che è meglio porgere l’altra guancia”, ha aggiunto il ministro sottolineando che“non è in grado di mantenere i patti”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - pietroraffa : 'Offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senz… - AgenziaASI : Elezioni: Borghi (Lega), “Se Calenda e Di Maio non sono d’accordo su flat tax, è strada giusta” … - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Elezioni, #DiMaio contro #Calenda: 'Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l'altra guancia'. https://t.c… -

Il vero tema di questa campagna è spiegare bene agli italiani cosa c'è in ballo in questee il modello di Paese che si vuole costruire', ha aggiunto Di. Ore 11.30 Accordo Renzi - ...Alledel 25 settembre manca meno di un mese e mezzo, e può succedere ancora di tutto. 'In ... Di Battista contro tutti: ripudia Grillo e insulta DiI posti nelle liste di Fratelli d’Italia sono i più richiesti. Il patron della Lazio Lotito ci riprova, Salvini lancia l’ex campione dell’Italvolley Luigi ...Silvio Berlusconi appoggia Matteo Salvini: il leader di Forza Italia vuole azzerare l’Iva sui beni di prima necessità in caso di vittoria alle elezioni.